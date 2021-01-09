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Google заблокував додаток Parler на тлі заворушень у Вашингтоні

Автор: Инна Собора

Корпорація Google повідомила, що видаляє додаток соціальної мережі Parler з Google Play. Таке рішення прийнято на тлі заворушень у Вашингтоні.

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Про це пише "Голос Америки".

У заяві, яку розповсюдив представник Google, зокрема зазначено, що Parler раніше попереджали про неприпустимість розміщення контенту, що провокує насильство, і що додаток не буде допущено в Google Play до тих пір, поки не змінить політику модерації.

У свою чергу, керуючий Parler Джон Матци повідомив, що корпорація Apple загрожує видалити цю мережу з App Store, якщо Parler не змінить політику модерації контенту протягом 24 годин. Apple відмовилася коментувати цю тему.

Parler - невелика соціальна мережа, популярна серед консервативних користувачів, куди мігрували багато прихильників Дональда Трампа. Вона була заснована в 2018 році.

Раніше в компанії Twitter вирішили назавжди заблокувати аккаунт президента США Дональда Трампа.

РБК-Україна писало, що Трамп відреагував на блокування свого особистого облікового запису в Twitter.

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