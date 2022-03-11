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Google виділяє 10 млн доларів на допомогу біженцям з України

Автор: Константин Широкун

Google виділяє 10 мільйонів доларів організаціям, які допомагають біженцям, які прибувають до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Google.

У кампусі Google Startups Campus у Варшаві надаватимуть юридичну та психологічну підтримку біженцям з України. Для цього Google виділяє 10 мільйонів доларів місцевим організаціям, які допомагають біженцям, які прибувають до Польщі, а також неурядовим організаціям у Словаччині, Румунії та Угорщині.

Також з 10 березня власники готелів в сусідніх з Україною країнах також можуть вказати у своєму бізнес-профілі, Чи пропонують вони безкоштовне, або пільгове розміщення для біженців.

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