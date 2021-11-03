ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Google посилює захист акаунтів для користувачів

Новость на русском →
Середа 03 листопада 2021 17:32
Google посилює захист акаунтів для користувачів Фото: Google посилює захист акаунтів для користувачів (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Google посилює захист акаунтів користувачів сервісу. З 9 листопада буде автоматично змінено звичний спосіб входу в обліковий запис Користувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gizmochina.

Таке нововведення пов'язане з переходом на обов'язкову двофакторну аутентифікацію.

Google вже почав розсилати електронні листи та підказки в додатку.

"Після введення пароля необхідно виконати другий крок за допомогою телефону. Тримайте мобільний під рукою при вході в систему", - йдеться в повідомленні.

Так, користувачі позбудуться можливості заходити в аккаунт тільки за допомогою пароля. Користувачі будуть додатково отримувати повідомлення або електронний лист з одноразовим паролем при кожному вході в обліковий запис Google для підтвердження особи.

Додаткова перевірка підвищить рівень безпеки акаунту і особистих даних користувачів. Також аутентифікація повинна вирішити проблему крадіжки паролів - найбільш поширений спосіб злому облікових записів.

Поки що двофакторна аутентифікація не є обов'язковою для всіх користувачів, проте до кінця цього року Google планує перевести на неї 150 млн користувачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Google
NEWS
Катастрофа Ан-12 в Росії. На борту літака були двоє українців, - МЗС
Катастрофа Ан-12 в Росії. На борту літака були двоє українців, - МЗС
DAILY
Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти