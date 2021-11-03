Google посилює захист акаунтів для користувачів

Компанія Google посилює захист акаунтів користувачів сервісу. З 9 листопада буде автоматично змінено звичний спосіб входу в обліковий запис Користувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gizmochina .

Таке нововведення пов'язане з переходом на обов'язкову двофакторну аутентифікацію.

Google вже почав розсилати електронні листи та підказки в додатку.

"Після введення пароля необхідно виконати другий крок за допомогою телефону. Тримайте мобільний під рукою при вході в систему", - йдеться в повідомленні.

Так, користувачі позбудуться можливості заходити в аккаунт тільки за допомогою пароля. Користувачі будуть додатково отримувати повідомлення або електронний лист з одноразовим паролем при кожному вході в обліковий запис Google для підтвердження особи.

Додаткова перевірка підвищить рівень безпеки акаунту і особистих даних користувачів. Також аутентифікація повинна вирішити проблему крадіжки паролів - найбільш поширений спосіб злому облікових записів.

Поки що двофакторна аутентифікація не є обов'язковою для всіх користувачів, проте до кінця цього року Google планує перевести на неї 150 млн користувачів.