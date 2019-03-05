У Google попередили про ризик надмірного блокування контенту YouTube

До такого блокування можуть вдатися, щоб обмежити юридичний ризик через закон про авторське право

В компании Google предупредили, что видехостинг YouTube может прибегнуть к чрезмерной блокировке контента из-за поправок к законодательству Европейского союза об авторском праве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

К такой блокировке могут прибегнуть, чтобы ограничить юридический риск.

"Видеопотоковий сайт YouTube может в результате начать чрезмерно блокировать контент, чтобы ограничить юридические риски согласно новому закону ЕС об авторском праве, за который будут голосовать члены Европарламента", - сообщает издание.

Так, ведущий исполнительный директор Google Кент Уокер отметил, что в юридической формулировке директивы ЕС можно увидеть риск того, что Google News будут ограничивать свое содержимое "очень короткими выдержками" из медиа.

Напомним, в феврале представители Совета ЕС, Еврокомиссии, а также Европарламента достигли соглашения по реформе авторского права в Евросоюзе. Реформа предусматривает, что СМИ должны получать вознаграждение, если их материалы повторно использовались агрегаторами или социальными сетями, например Google или Facebook. Также вознаграждение будет положено и владельцам прав или создателям контента, если их песни или видеоролики распространяются через онлайн-порталы. Эта статья реформы коснется в первую очередь YouTube.

Так, реформа, суть которой заключается в модернизации авторского права в эпоху цифровых технологий, обсуждалась в Евросоюзе с 2016 года. Крупные интернет-компании, в том числе Google и Wikipedia, высказывались против некоторых статей реформы.

Как писало РБК-Украина ранее в 2016 году, новое законодательство ЕС о защите авторских прав заставит видеохостинги, такие как Youtube, выплачивать большие авторские отчисления музыкантам и звукозаписывающим компаниям.