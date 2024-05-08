Google представил технологию ИИ для поиска новых лекарств

Google Deepmind представила третью основную версию своей модели искусственного интеллекта "AlphaFold", разработанной, чтобы помочь ученым находить лекарства и эффективнее бороться с болезнями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В 2020 году компания достигла значительного прогресса в молекулярной биологии, используя ИИ для успешного прогнозирования поведения микроскопических белков.
Благодаря последнему воплощению AlphaFold исследователи из DeepMind и дочерней компании Isomorphic Labs, которыми руководит соучредитель Демис Хассабис, отобразили поведение всех молекул жизни, включая ДНК человека.
В DeepMind заявили, что новый ИИ сократит время и деньги, необходимые для разработки методов лечения, которые потенциально могут изменить жизнь.
"Благодаря этим новым возможностям мы можем сконструировать молекулу, которая будет связываться с определенным местом белка, и мы можем предсказать, насколько прочно она будет связываться", - сказал Хассабис.
Компания также объявила о выпуске "сервера AlphaFold", бесплатного онлайн-инструмента, который ученые могут использовать для проверки своих гипотез перед проведением тестов в реальном мире.
В DeepMind заявили, что новый сервер требует меньше компьютерных знаний, позволяя исследователям запускать тесты всего несколькими нажатиями кнопки.
Эксперт по микробиологии из Университета Бирмингема доктор Николь Уилер сказала, что AlphaFold 3 может значительно ускорить процесс открытия лекарств.
"Поскольку физическое производство и тестирование биологических конструкций в настоящее время является большим узким местом в биотехнологии", - пояснила она.
Напомним, мы писали, что Apple может показать свой искусственный интеллект. Ожидалось, что это произойдет во время прошедшей 7 мая онлайн-презентации. Однако этого не произошло.
О том, как прошла презентация Apple и какие новинки представлены можно узнать в материале РБК-Украина.
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