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Из Google Play удалили российский аналог YouTube

Среда 02 октября 2024 21:06
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Из Google Play удалили российский аналог YouTube Иллюстративное фото: Google удалил Rutube из Play маркета (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Google удалил приложение российского видеохостинга Rutube из магазина приложений для Android Google Play. При поиске в Google Play появляются приложения "Студия Rutube", VK Video и YouTube.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

По данным издания, в пресс-службе Rutube считают, что Google Play пытается заблокировать приложение почти во всех странах, кроме США.

При этом следует заметить, что в начале лета данное приложение было удалено из App Store. Тогда Rutube объяснил это санкциями американской компании. Ведь после российского вторжения в Украину Apple требует от Rutube скрыть материалы российских пропагандистских СМИ в iOS-версии программы.

Rutube – это российская видеоплатформа, которая была создана как альтернатива YouTube. Она принадлежит российским компаниям и популярна для размещения видеоконтента на территории России. На платформе представлен широкий спектр видео, включая фильмы, сериалы, передачи, музыкальные клипы, новости и другой контент.

Rutube набрал популярность после начала российской агрессии против Украины, когда на территории России начали ограничивать доступ к иностранным платформам, таким как YouTube, по политическим и цензурным причинам.

Что предшествовало

Ранее YouTube перестал работать в России на компьютерах и мобильных устройствах, вероятно из-за замедления сервиса российскими властями. Это может быть ответом на блокировку каналов российских политических деятелей.

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