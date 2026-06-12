Google Pixel перестали работать после обновления: какие модели сломались

Суть проблемы

Первые сообщения о критической ошибке начали появляться еще в начале весны. Пользователи заметили, что после установки планового мартовского обновления смартфоны начинают вести себя некорректно.

Устройство или намертво застывает на начальном экране с белым логотипом компании, или самовольно выключается и перезагружается сразу после ввода PIN-кода разблокировки экрана.

Сбой затронул широкую линейку устройств - от старых моделей Google Pixel 6 до самых современных флагманов серии Pixel 10.

В мае разработчики попытались выпустить специальную исправленную сборку ПО, которая должна была бы устранить проблему. Однако апдейт помог лишь ограниченному количеству пользователей.

Ситуация осложняется тем, что на многих поврежденных смартфонах невозможно запустить даже стандартный режим восстановления (Recovery Mode), из-за чего владельцы лишены возможности самостоятельно устанавливать любые исправления.

На официальной платформе отслеживания багов Google Issue Tracker количество детальных жалоб и комментариев от разгневанных покупателей уже превысило отметку 800 сообщений.

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Индивидуальный подход вместо общего решения

В июне компания Google начала рассылать официальные письма пострадавшим клиентам, в которых признала, что расследование причин аварийного завершения работы продолжается с марта.

Инженеры разработали пошаговые руководства для восстановления работоспособности операционной системы, однако отказались публиковать эти алгоритмы в открытом доступе на официальном сайте.

Вместо единого публичного релиза компания призывает каждого владельца сломанного телефона лично обращаться в службу поддержки Google Support.

Тактика обусловлена тем, что универсального лечения для этого бага до сих пор не существует: дальнейшие реанимационные шаги полностью зависят от того, на каком именно этапе и как именно проявляется ошибка на конкретном экземпляре смартфона.

Эксперты предостерегают пользователей от попыток самостоятельно решить проблему путем перехода на тестовые версии будущей Android 17. Согласно отзывам на тематических форумах, инсталляция сырого софта лишь ухудшает состояние устройства.