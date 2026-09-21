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Google получил штраф в 403 млн евро из-за данных о местонахождении

14:53 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Штраф для Google составил 403 миллиона евро (unsplash.com)

Ирландский регулятор оштрафовал Google сразу за четыре нарушения в работе с геолокацией пользователей - эта сумма стала одной из самых больших за всю историю ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

За что наказали Google

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала Google на 403 миллиона евро за нарушение европейского Общего регламента о защите данных (GDPR).

Это четвертый по размеру штраф, когда-либо выписываемый ирландским регулятором, и первое серьезное наказание именно для Google. Ирландия отвечает за присмотр за многими мировыми техкомпаниями, чьи европейские офисы расположены в этой стране.

Комиссары Дес Хоган, Дейл Сандерленд и Ниам Свини объяснили, что нарушения касались того, как Google обрабатывал и хранил данные о местонахождении пользователей в функциях Web&App Activity, Location History и Location Accuracy, а также прозрачности этих процессов.

DPC начала проверку еще в 2020 году после жалоб потребительских организаций из разных стран Евросоюза.

Организации утверждали, что Google использовал темные паттерны и нечестные практики, чтобы заставить людей включать функции, передававшие данные об их геолокации.

Ответившие в Google

"Это дело касается устаревших правил, которые уже обновили. С 2019 года мы существенно изменили свою политику и запустили удобные инструменты для управления геоданными", - заявила пресс-секретарь Google Матильда Мешен.

Ирландская DPC ведет еще три масштабных расследования в отношении компании. Они касаются обработки данных искусственного интеллекта моделью PaLM2, системы персональной рекламы Google и процесса регистрации аккаунтов компании.

Тем временем исследователи обратили внимание, что искусственный интеллект начал придумывать свой язык во время общения между собой.

Через несколько дней работы в проекте Emergence алгоритмы создали новые слова и метафоры, значение которых даже специалисты расшифровали не сразу.

Напомним, Google также договорился с ООН о создании новой базы статистических данных, которая должна помочь нейросетям давать более точные ответы.

Решение появилось после тестирования, показавшее, что популярные чат-боты называли правильную цифру менее чем в четверти случаев.

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