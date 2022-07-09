RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Google може відокремити частину бізнесу, щоб залагодити конфлікт з Мін'юстом США, - WSJ

Фото: Google має намір відокремити частину бізнесу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Google має намір виділити свої підрозділи, що займаються рекламними аукціонами і розміщенням реклами на сайтах і додатках, в окрему компанію в рамках холдингу Alphabet.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За даними незалежних джерел, вартість нової компанії може скласти десятки мільярдів доларів. Мета відділення - спроба вирішити конфлікт з Міністерством юстиції США через ймовірне порушення компанією антимонопольного законодавства.

Google підозрюють у зловживанні провідним становищем на ринку онлайн-реклами та отриманні надприбутку коштом конкурентів. Повідомляється, що Мін'юст США готує позов до суду у цій справі.

Нагадаємо, що Google з початку війни на території України, надала нашій країні вже 55 мільйонів доларів допомоги. 10 мільйонів доларів спрямують на боротьбу з фейками.

Також раніше повідомлялося, що Google заблокував всі платежі з території Росії. Обмеження поширилося на банківські картки різних платіжних систем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
GoogleСполучені Штати Америки