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Google обновит политику отображения откровенных фото в поиске: что изменится

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США, Вторник 07 февраля 2023 20:31
Google обновит политику отображения откровенных фото в поиске: что изменится Фото: Google размывает отображение откровенных изображений в поиске (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Компания Google по умолчанию будет размывать откровенные изображения в поиске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на справочную службу Google.

"Фильтруйте откровенные результаты с помощью SafeSearch", - заявили в службе.

Представители компании сообщили, что независимо от того, используете ли вы Поиск Google на работе или с детьми, или лично новая функция - SafeSearch сможет помочь вам отфильтровать откровенное содержимое из ваших результатов во время поиска.

"Откровенные результаты включают откровенно сексуальное содержание, таких как порнография, насилие и кровь", - пояснили в компании.

Справочная служба заверила, что функция SafeSearch работает только с результатами Поиска Google. Она не будет блокировать откровенное содержимое, которое вы найдете в других поисковых системах или на веб-сайтах, которые вы посещаете непосредственно.

Функция начнет работать и у людей, не включивших фильтр безопасного поиска. SafeSearch планируют запустить уже "в ближайшие месяцы".

Напомним, в конце прошлого года суд Европейского союза обязал Google удалять недостоверные данные.

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