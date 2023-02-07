Google обновит политику отображения откровенных фото в поиске: что изменится
Компания Google по умолчанию будет размывать откровенные изображения в поиске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на справочную службу Google.
"Фильтруйте откровенные результаты с помощью SafeSearch", - заявили в службе.
Представители компании сообщили, что независимо от того, используете ли вы Поиск Google на работе или с детьми, или лично новая функция - SafeSearch сможет помочь вам отфильтровать откровенное содержимое из ваших результатов во время поиска.
"Откровенные результаты включают откровенно сексуальное содержание, таких как порнография, насилие и кровь", - пояснили в компании.
Справочная служба заверила, что функция SafeSearch работает только с результатами Поиска Google. Она не будет блокировать откровенное содержимое, которое вы найдете в других поисковых системах или на веб-сайтах, которые вы посещаете непосредственно.
Функция начнет работать и у людей, не включивших фильтр безопасного поиска. SafeSearch планируют запустить уже "в ближайшие месяцы".
Напомним, в конце прошлого года суд Европейского союза обязал Google удалять недостоверные данные.
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