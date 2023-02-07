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Google оновить політику відображення відвертих фото в пошуку: що зміниться

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США, Вівторок 07 лютого 2023 20:31
Google оновить політику відображення відвертих фото в пошуку: що зміниться Фото: Google розмиватиме відображення відвертих зображень в пошуку (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Компанія Google за замовчуванням розмиватиме відверті зображення в пошуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на довідкову службу Google.

"Фільтруйте відверті результати за допомогою SafeSearch", - заявили в службі.

Представники компанії повідомили, що незалежно від того, чи використовуєте ви Пошук Google на роботі чи з дітьми, чи особисто, нова функція - SafeSearch зможе допомогти вам відфільтрувати відвертий вміст із ваших результатів під час пошуку.

"Відверті результати включають відверто сексуальний вміст, як-от порнографія, насильство та кров", - пояснили в компанії.

До того ж довідкова служба запевнила, що функція SafeSearch працює лише з результатами Пошуку Google. Вона не блокуватиме відвертий вміст, який ви знайдете в інших пошукових системах чи на веб-сайтах, які ви відвідуєте безпосередньо.

Функція почне працювати й у людей, які не ввімкнули фільтр безпечного пошуку. SafeSearch планують запустити вже "найближчими місяцями".

Нагадаємо, наприкінці минулого року суд Європейського союзу зобов'язав Google видаляти недостовірні дані.

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