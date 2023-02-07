Google оновить політику відображення відвертих фото в пошуку: що зміниться
Компанія Google за замовчуванням розмиватиме відверті зображення в пошуку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на довідкову службу Google.
"Фільтруйте відверті результати за допомогою SafeSearch", - заявили в службі.
Представники компанії повідомили, що незалежно від того, чи використовуєте ви Пошук Google на роботі чи з дітьми, чи особисто, нова функція - SafeSearch зможе допомогти вам відфільтрувати відвертий вміст із ваших результатів під час пошуку.
"Відверті результати включають відверто сексуальний вміст, як-от порнографія, насильство та кров", - пояснили в компанії.
До того ж довідкова служба запевнила, що функція SafeSearch працює лише з результатами Пошуку Google. Вона не блокуватиме відвертий вміст, який ви знайдете в інших пошукових системах чи на веб-сайтах, які ви відвідуєте безпосередньо.
Функція почне працювати й у людей, які не ввімкнули фільтр безпечного пошуку. SafeSearch планують запустити вже "найближчими місяцями".
Нагадаємо, наприкінці минулого року суд Європейського союзу зобов'язав Google видаляти недостовірні дані.
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