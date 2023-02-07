Google оновить політику відображення відвертих фото в пошуку: що зміниться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на довідкову службу Google.

"Фільтруйте відверті результати за допомогою SafeSearch", - заявили в службі.

Представники компанії повідомили, що незалежно від того, чи використовуєте ви Пошук Google на роботі чи з дітьми, чи особисто, нова функція - SafeSearch зможе допомогти вам відфільтрувати відвертий вміст із ваших результатів під час пошуку.

"Відверті результати включають відверто сексуальний вміст, як-от порнографія, насильство та кров", - пояснили в компанії.

До того ж довідкова служба запевнила, що функція SafeSearch працює лише з результатами Пошуку Google. Вона не блокуватиме відвертий вміст, який ви знайдете в інших пошукових системах чи на веб-сайтах, які ви відвідуєте безпосередньо.