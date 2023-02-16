Google назвал основные цели российских ИПСО против Украины и Европы

В отчете, опубликованном d преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, группа анализа угроз Google (TAG) сообщила, что эти операции преследуют три цели:

Подорвать украинское правительство, Сломить международную поддержку Украины, Увеличивать внутреннюю поддержку войны на территории России.

По данным отчета, злоумышленники, поддерживаемые российским правительством, предприняли агрессивные усилия, чтобы получить решающее преимущество в военное время в киберпространстве.

При этом спонсируемые российским государством хакеры атаковали Украину еще за год до вторжения. В 2022 году Россия увеличила атаки на Украину 250% по сравнению с 2020 годом. За тот же период атаки на пользователей в странах НАТО увеличился более чем на 300%.

В Google наблюдали всплески активности, связанные с ключевыми событиями в войне, такими как наращивание войск, вторжение и мобилизация войск в России.

В 2022 году хакеры, поддерживаемые российским правительством, атаковали пользователей в Украине больше, чем в любой другой стране. Хотя они в значительной степени сосредоточены на украинских правительственных и военных организациях, кампании, которые пресекли Google, также демонстрируют сильную направленность на критически важную инфраструктуру, коммунальные услуги, а также средства массовой информации и информационное пространство.