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Google назвала причину сьогоднішнього збою

Автор: Дмитро Левицький

Американська корпорація Google назвала причину сьогоднішнього масштабного збою в роботі своїх сервісів, зокрема Youtube та Gmail. Причиною збою стала проблема з внутрішньою квотою пам’яті серверів.

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Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на коментар Google.

Через проблему виникали складнощі з процесом аутентифікації. Проблему вирішили о 4:32 ранку за тихоокеанським часом. Станом на зараз всі послуги відновлені та працюють у звичному режимі.

"Ми просимо вибачення та проведемо ретельну перевірку, щоб переконатися, що ця проблема не повториться у майбутньому", - йдеться в заяві Google.

Нагадаємо, сьогодні опівдні в роботі сервісів Google стався масштабний збій. Спочатку користувачі не змогли зайти до YouTube та Gmail, але потім проблема поширилася і на інші сервіси компанії.

Як писало РБК-Україна, робота сервісів Google була відновлена через годину після збою. Директор Google в Україні Дмитро Шоломко зазначав, що причини збою невідомі.

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