Google масово переводить своїх співробітників з Росії, - WSJ

Технологічний гігант Google вивіз більшу частину своїх співробітників з Росії в Дубаї. Також відомо, що деякі співробітники вважали за краще залишитися в Росії і звільнитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

"Арешт російською владою банківського рахунку Google в Росії унеможливив функціонування нашого російського офісу, включаючи наймання і оплату праці російських співробітників, Розрахунки з постачальниками й продавцями, а також виконання інших фінансових зобов'язань", — заявили в компанії. Раніше влада наклала на Google рекордні штрафи-понад 7,2 млрд рублів за повторне невидалення забороненого в Росії контенту з відеохостингу YouTube. Попри ряд судових процесів, Google планує зберегти в Росії доступ до своїх сервісів – пошуку, YouTube, карт і пошти Gmail.