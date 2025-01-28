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Google Maps переименует Мексиканский залив на Американский, но только в США

Иллюстративное фото: в США на Google Maps появится Американский залив (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Мексиканский залив будет переименован на Американский на картах Google Maps. Но это касается только американцев.

Об этом сказано в заявлении Google, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

В компании рассказали, что получили несколько вопросов о присвоении новых названий в Google Maps. Это может произойти, когда они обновляются в официальных правительственных источниках. 

"Когда это произойдет, мы быстро обновим Google Maps в США, чтобы показать гору Мак-Кинли и Американский залив", - уточнили в Google. 

Также в компании подчеркнули, что название места может отображаться по-разному в зависимости от того, где находятся пользователи Google Maps. Если название места отличается в разных странах, пользователи будут видеть официальное название, используемое в стране, где они заходят в Google Maps.

CBS News обращает внимание, что хотя правительство США будет официально называть Мексиканский залив Американским - например, в правительственных документах и на официальных картах США, - другие страны не обязаны признавать такое название. 

Переименование Мексиканского залива

Напомним, президент США Дональд Трамп после своей инаугурации подписал ряд указов. В частности, он переименовал Мексиканский залив на Американский.

Уже 25 января Министерство внутренних дел США официально объявило о переименовании Мексиканского залива. Также новое название получила гора Денали. Теперь она - Мак-Кинли.

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GoogleСоединенные Штаты АмерикиМексиканский залив