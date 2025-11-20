Google Maps получил функции, которые повысят комфорт и безопасность поездок

Новые советы

При поиске ресторанов, отелей или концертных площадок пользователи увидят новый блок "Узнай перед тем, как идти" внутри карточки заведения.

Сервис использует Gemini AI, чтобы собирать информацию из отзывов и онлайн-источников и показывать полезные советы:

как лучше забронировать столик

секретные блюда из меню

рекомендации по парковке

и другие инсайдерские подсказки.

Каждый совет можно раскрыть для получения подробной информации. Новая функция уже есть на Android и iOS, н опока доступна только в США.

Советы от Gemini (фото: Google)

Обновленная вкладка "Обзор" с разделом Тренды

Вкладка "Исследование" помогает открывать новые города и районы, а теперь она будет также обновляться, чтобы показывать трендовые места поблизости.

Пользователи смогут свайпнуть вверх во вкладке " Исследование", чтобы увидеть:

популярные рестораны и развлечения

достопримечательности

подборки от проверенных источников

советы локальных блогеров.

Обновленная вкладка начнет глобальный запуск на Android и iOS в этом месяце.

Вкладка "Обзор" с разделом Тренды (фото: Google)

Улучшенные прогнозы доступности зарядных устройств для электромобилей

Google Maps уже показывает зарядные станции Tesla Superchargers и Electrify America. Однако иногда к моменту вашего приезда станции могут быть заняты.

Новая функция прогнозирования доступности рассчитает, сколько зарядных точек вероятно будет свободно на момент вашего прибытия. Для этого достаточно искать "Зарядные устройства для электромобилей" в Google Maps - приложение проанализирует исторические и текущие данные, чтобы помочь избежать очередей и сэкономить время.

Функция начнет работать с следующей недели на Android Auto. Поддержка будет для сотен тысяч зарядных станций по всему миру.

Анонимные профили для отзывов

Пользователи Google Maps смогут выбирать никнейм и фото профиля для своих отзывов, если не хотят использовать настоящее имя. При этом отзывы все еще связаны с аккаунтом Google, а компания продолжит отслеживать подозрительные и фейковые отзывы.

Функция никнеймов и фотографий профиля начнет глобальный запуск на Android, iOS и веб-версии в этом месяце.