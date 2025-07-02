Google Gemini получит функцию, которая сделает его достойным соперником ChatGPT

Что известно о будущей функции

Согласно описанию, временные чаты не отображаются в истории чатов Gemini и не сохраняются в активности приложений. Также Google отмечает, что такие чаты не используются для обучения моделей или персонализации, хотя сохраняются на серверах в течение 72 часов.

Функция напоминает аналогичную возможность в ChatGPT, где временный чат начинается "с чистого листа": система не учитывает предыдущие разговоры, не имеет памяти и не сохраняет диалог в истории.

Однако, если включены индивидуальные инструкции, они продолжают действовать. При этом копия чата может храниться до 30 дней в целях безопасности, но без использования для улучшения ИИ.

Временные чаты воспринимаются как своего рода "инкогнито-режим" в браузере и могут стать удобным инструментом для тех, кто не хочет вручную очищать историю переписки. Официальный релиз функции пока не анонсирован, но судя по находкам, запуск может состояться в ближайшее время.



История чатов в Gemini (фото: Android Authority)