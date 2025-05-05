Гоночный КрАЗ "Самум": как украинский автомобиль покорял "Дакар"

При том что Кременчугский автозавод выпускал больше всего в Европе самосвалов и вездеходов, он имел и собственную спортивную программу. Частью которой были марафонские модели.

Марафонские КрАЗы

Как это принято у авторитетных производителей грузовиков, холдинговая компания "АвтоКрАЗ" однажды решила принять участие в самом престижном ралли-рейде наших дней - знаменитом "Дакаре". Кременчугские конструкторы прекрасно представляли, что представляет собой этот грандиозный марафон, поэтому программа подготовки была рассчитана на несколько лет. Стартовал проект еще в 2002 году и включал несколько этапов. В конце концов в 2009 году планировалось представить завершенный боевой образец - КрАЗ "Самум" (названный в честь сильного пустынного ветра).

Понимая, насколько серьезным вызовом является эта гонка, инженеры решили создать машину с нуля - полностью оригинальный спортивный болид. Который, как это принято в этом виде спорта, имел немного общего с серийными КрАЗами.

КрАЗ для "Дакара"

Для самого известного марафона наших дней конструкторы проектировали КрАЗ-5173 РЕ - двухосный полноприводный грузовой автомобиль капотного типа с колесной формулой 4х4. Важной особенностью модели стала независимая подвеска всех колес, на тот момент такой не было даже у "КамАЗов", многократных чемпионов "Дакара". Работать над ходовой частью конструкторам из Кременчуга помогали специалисты военного КБ, хорошо знакомые с торсионной подвеской похожего назначения - как на бронетранспортерах.

Для "Самума" планировали два варианта двигателя: более доступный 400-сильный дизель V8 марки ЯМЗ или более мощный Deutz BMF 1015 CP на 740 л.с. и крутящим моментом 3150 Нм - двигатель, который тогда уже применялся другими командами "Дакара". Ключевыми для пустыни преимуществами "Дойца" были усовершенствованная система очистки воздуха и два интеркулера, которые обеспечивали эффективное охлаждение воздуха, поступающего в топливную систему.

Трансмиссию выбрали из проверенных вариантов, тоже популярных среди участников ралли: 13-ступенчатая коробка передач Eaton в паре с двухступенчатой раздаткой ZF Steyr. Особое внимание уделили колесам - для этой машины предусмотрели шины Michelin 14.00 R20 с "песчаным" протектором, установленные на прочных кованых дисках. Всего машина имела шесть колес: четыре рабочих и две запаски, которые перевозились в алюминиевом кузове.

Согласно расчетам, полная масса самого КрАЗ-5173 РЕ должна была составлять 10 тонн плюс 6 тонн полезного груза - в частности, 900 кг топлива, которого хватало на дистанцию до 850 км. Максимальная скорость полноприводной машины оценивалась в 165 км/ч - очень хороший показатель для такой техники. Понятно, что ралли-трак был рассчитан на движение по дорогам всех видов и в различных климатических условиях, при температуре за бортом от -45 до +55 градусов. Машина годилась для работы в горах, на перевалах высотой до 5 км над уровнем моря, а также могла преодолевать броды и реки полутораметровой глубины.

Где теперь КрАЗ "Самум"

К сожалению, "Самум" так и не был воплощен в серийном образце. После глобального финансового кризиса 2008 года участие в ралли стало не ко времени для предприятия.

Однако один автомобиль из Кременчуга все же добрался до старта "Дакара". Речь идет о машине обеспечения, так называемой техничке, подготовленной на заводе в качестве промежуточного, опытного образца - КрАЗ-5233ВЕ-086-Д10. Но стартовать ей не суждено было - собственно, как и всем остальным участникам "Дакара-2008".

Отмененный "Дакар"

В 2008 году традиционное ралли "Дакар" должно было стартовать, как всегда, в начале января - на этот раз из португальского Лиссабона. Все 550 заявленных экипажей уже прибыли на место и прошли технический контроль. Однако 4 января, буквально за день до старта, организаторы неожиданно отменили гонку.

Маршрут длиной более 9200 км пролегал через Португалию, Испанию, Марокко, Западную Сахару, Мавританию и Сенегал. Самой большой проблемой стала Мавритания, где планировалось провести 8 из 15 этапов - то есть более половины дистанции (более 3800 км). Именно на этом участке участникам начали угрожать потенциальные теракты словно со стороны местной ячейки одной влиятельной организации. Из-за масштаба мавританской части изменить маршрут было невозможно, и в результате гонку отменили.

Это должен был быть юбилейный, 30-й "Дакар", но вместо него мир увидел неожиданный поворот в истории - с тех пор европейско-африканский марафон больше никогда не проводился в Африке.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.