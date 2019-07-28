У Гонконзі протестувальники знову вийшли на вулиці незважаючи на заборону влади

На вулиці Гонконгу на мітинг другий день поспіль вийшли десятки тисяч протестувальників незважаючи на заборону на масові акції. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Повідомляється, що влада Гонконгу дозволила акцію протесту в парку Чатер-Гарден, але попередили, що всі демонстрації за його межами будуть протизаконними.

Тим не менш учасники демонстрації пройшли діловим районом Гонконгу, скандуючи гасла проти дій поліцейських та законопроекту про екстрадицію. Їх акція заблокувала основні автомобільні дороги міста.

Нагадаємо, в Гонконзі сьогодні, 27 липня, поновилися антиурядові протести, тисячі людей вийшли на мітинг. Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення прокитайской політикою адміністрації Гонконгу, є автономією Китаю. У ході протестів правоохоронці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів. Раніше поліція заборонила проведення акції, пославшись на можливі зіткнення.

Також присутні виступають проти нападів на протестувальників. У минулі вихідні на групу повертаються з демонстрації активістів напали невідомі в білих футболках, озброєні металевими прутами і бітами. В результаті 45 осіб були важко поранені. Протестувальники вважають, що напад було замовним, а поліція прийняла недостатньо заходів, щоб вчасно зупинити нападників.