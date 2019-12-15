У Гонконзі тривають акції протесту

У торгових центрах Гонконгу зібралися окремі групи протестуючих напередодні зустрічі лідера цього регіону Кері Лем з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що учасники протесту вступають в поодинокі сутички з поліцією. У кількох торгових центрах, де перед Різдвом традиційно багато відвідувачів, провели акції групи людей в чорному одязі і масках, які вигукували "Боріться за свободу" і "Поверніть нам правосуддя".

В одному з таких ТЦ поліція застосувала перцевий спрей, щоб розігнати учасників акції.

Відзначимо, що Лем відбула до Пекіна напередодні 14 грудня. Це її перший візит в столицю Китаю після місцевих виборів, на яких прокитайські сили зазнали поразки.

Нагадаємо, 8 грудня в Гонконзі під час нальоту правоохоронців перед акцією протесту, проведення якої було дозволено владою регіону, затримали 11 демонстрантів. У Гонконзі запланований схвалений владою протестний марш, який організовує Громадянський фронт з прав людини. Акція протесту розпочнеться о 15 годині за місцевим часом в парку Вікторії, після чого процесія вирушить в діловий район міста.

1 грудня у час акції протесту в Гонконзі правоохоронці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів. В результаті зіткнень з поліцією постраждали щонайменше 3 людини. Минулої суботи на спільну акцію проти насильства поліції також вийшли школярі та пенсіонери.