У Гонконзі поліція застосувала бойові патрони, один демонстрант загинув

Фото: демонстрант, постраждалий від пострілу поліції (hongkongfp.com)

Поліція застосувала бойові патрони вперше з початку протестів

У вівторок, 1 жовтня, на масових демонстраціях проти Комуністичної партії Китаю, у Гонконзі поліція застосувала бойові патрони щодо протестувальників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Повідомляється, що десятки тисяч протестувальників в чорних шатах вийшли на вулиці Гонконгу, закликаючи Комуністичну партію "повернути владу народу".

Влада Гонконгу, яка раніше заборонила проведення протестного маршу до 70-річчя незалежності Китайської Народної Республіки, мобілізувала сили безпеки, які стріляли сльозогінним газом та водяною гарматою у натовп протестувальників. Демонстранти, в свою чергу, кидали каміння та коктейлі Молотова із-за парасольок.

В поліції потдвердили, що під час акцій протесту вони застосували бойові патрони. Правоохоронці не стали коментувати, чи був хтось травмований в результаті стрілянини по демонстрантах. Проте пізніше джерела ВВС в правоохоронних органах підтвердили смерть одного демонстранта. Поліція має дати прес-конференцію щодо цього інциденту найближчим часом.

This video captures the moment a police shot a live round at extremely short distance into a protestor's chest.



Source: HKUSU Campus TV#HongKongProtests #hkpolicebrutality pic.twitter.com/13d7SDwFDa — antiELAB (@anti_elab) October 1, 2019

This video shows the policeman is not shooting for Self-defence. He has pulled out his gun, pointed and shot to protestors immediately in #TsuenWan ! He shot towards the Secondary student boy's left lung. And now the boy is in crisis condition! This is #murder ! #PoliceBrutality https://t.co/u1DUSRWILU pic.twitter.com/Re0fWxY4FQ — Hermit (@Hermit55916195) October 1, 2019

Нагадаємо, раніше поліція Гонконгу заявила, що у вівторок, 1 жовтня, на вулицях може бути небезпечно з-за запланованих нападів на силовиків з боку протестувальників. За даними правоохоронців, демонстранти нібито закликають вбивати правоохоронців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Гонконзі поліція в ході антиурядових демонстрацій затримала більше 100 людей. Внаслідок сутичок між протестувальниками і поліцією постраждали 25 осіб.