У Гонконзі масові протести проти законопроекту про екстрадицію до Китаю

Сотні тисяч мешканців Гонконгу вийшли у неділю з протестом проти законопроекту, який дозволяє екстрадицію до Китаю осіб, яким загрожує судове переслідування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що це найбільша демонстрація на останні кілька років. Учасники акції несли плакати із засудженням законопроекту, який, за їх словами, порушує законодавство Гонконгу, що захищає права біженців з Китаю, яких звинувачують у злочинах.

Протестувальники також закликали до відставки голову адміністрації Гонконгу Керрі Лам, яка підтримала цей законопроект. Ряд правозахисних організацій піддала законопроект жорсткій критиці. Його опоненти стверджують, що правова система Китаю не гарантує підсудним такі ж самі права, як у Гонконзі.

Організатор протесту Фронт захисту громадянських прав правозахисний фронт оцінив, що на вулиці Гонконгу вийшли понад мільйона осіб, поліція ж повідомила, що нарахувала 240 тисяч учасників акції.

Раніше повідомлялося, що у столиці Судану Хартум і місті Омдуман під час акцій проти жорстких переслідувань демонстрантів правоохоронці примели сльозогінний газ і бойові патрони, що призвело до загибелі щонайменше 4 осіб.

Крім того, перший віце-міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Кожан повідомив, що в Алмати і Нур-Султані під час протестних акцій було затримано близько 500 осіб.