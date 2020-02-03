Гонконг закриває майже всі прикордонні зони з Китаєм

Влада Гонконгу прийняла рішення закрити 10 з 13 прикордонних переходів з материковим Китаєм. Про це заявила глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам, повідомляє South China Morning Post.

Так, єдиним з'єднанням з материковим Китаєм залишаться спільний контрольно-пропускний пункт в затоці Шеньчжень і міст Гонконг-Чжухай-Макао. Міжнародний аеропорт міста також залишиться відкритим, уточнила Керрі Лам.

Вона також звернулася до жителів Гонконгу "більше не протестувати", маючи на увазі сьогоднішній страйк медичних працівників міста, які вимагали закрити кордон з материковим Китаєм через спалах коронавірусу.

Нагадаємо, 30 січня Гонконг частково обмежив транспортне сполучення з материковою частиною Китаю, щоб скоротити поширення нового коронавірусу. Зокрема, було повністю скасовано залізничне сполучення, а також скорочено кількість автобусних і авіарейсів.

Також РБК-Україна повідомляло, що група дослідників в Гонконзі вже розробила вакцину проти китайського коронавірусу, але почати її використання можна буде тільки після клінічних випробувань. Станом на сьогодні, в Гонконзі підтверджено 15 випадків зараження на коронавірус.