Гонконг угрожает Японии запретом на импорт многих продуктов: названа причина

"Действия, которые мы предпримем, если сброс воды действительно начнется, заключаются в запрете импорта большого количества морепродуктов и продукции животноводства", — заявил глава администрации Гонконга Джон Ли.

Несмотря на вопросы журналистов, он не уточнил, какие продукты могут попасть под запрет. Сегодня в Гонконге действует запрет на импорт овощей и фруктов из Фукусимы. Ввоз продукции животного происхождения пока не запрещен.

Импорт многих продуктов питания из четырех других японских префектур, расположенных непосредственно к югу от Фукусимы — Гунма, Ибараки, Тотиги и Тиба — должен сопровождаться радиационным сертификатом.

По официальным данным, в прошлом году импорт продовольствия в Гонконг из Японии составил около 2% от общего объема поставок. Хотя город не сильно зависит от японских продуктов питания с точки зрения количества, многие жители любят японскую еду, и на территории есть много японских ресторанов.

Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан

Сильное землетрясение и цунами в марте 2011 года разрушили системы охлаждения атомной станции "Фукусима-1". В 2021 году правительство Японии объявило о планах постепенного выпуска обработанной, но все еще слегка радиоактивной воды.

В понедельник, 10 июля, оператор разрушенной АЭС начал испытания оборудования, предназначенного для сброса сточных вод. На прошлой неделе в МАГАТЭ одобрили план сброса, заявив, что он соответствует международным стандартам, а воздействие на окружающую среду и здоровье человека будет незначительным.

Но соседние страны, включая Южную Корею, Китай и страны островов Тихого океана, выразили обеспокоенность по поводу безопасности хранящейся на АЭС воды.