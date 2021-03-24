Гонконг призупинив вакцинацію препаратом Pfizer: названа причина

В Гонконзі призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech. Таке рішення влада країни ухвалила після того, як медики виявили дефекти упаковки в одній з партій.

Як повідомляється, всього зафіксували понад 50 проблем з упаковкою, таких як тріщини, плями та витік вакцини за межі флаконів. Проте офіційні особи заявили, що немає доказів того, що дефекти становлять небезпеку для здоров'я.

Водночас влада оголосила про рішення припинити заплановані щеплення у 21 громадському центрі вакцинації "до подальших повідомлень".

У представництві з охорони здоров'я Гонконгу заявили, що на призупиненні вакцинації наполягали місцеві медичні працівники, які забили на сполох через тріщини у флаконах препарату Pfizer.

Зазначимо, згідно з даними клінічних досліджень, вакцина Pfizer/BioNTech ефективна на 95%.