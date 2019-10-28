У Гончарука планують законодавчі зміни щодо оренди землі

Радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак анонсував законодавчі зміни щодо оренди землі. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, за даними Мушака, зараз тільки 60% орендарів землі платять податки і на ринку є дискримінація.

"Зараз на ринку є дискримінація. Лише 60% орендарів, сплачують податки. Інші не платять. Умовно кажучи, податки сплачуються з 20 млн гектарів землі, а виробляється з 30+. Тому треба вирівнювати цю історію. Платити повинні всі. Місцеві бюджети тоді будуть отримувати більше грошей", - розповів він.

Крім того, за словами радника прем'єра, проблема для місцевих бюджетів полягає ще в тому, що з орендної плати сплачується 19,5% податків (ПДФО і військовий збір).

"Коли земля купується, оренда більше не сплачується, а, відповідно, і не сплачуються ці податки. Якщо земельну реформу робити без податкової складової, місцеві доходи впадуть. Зараз, умовно кажучи, компанії "білу" платять 1,5 тисячі гривень з гектара. Таку суму повинні платити всі", - заявив він.

Якщо обробляється понад 30 млн гектарів, то 45 млрд гривень податку повинно бути сплачено. Зараз платять не більше 25 млрд гривень, максимум 30 млрд гривень. Але всі повинні працювати в "білу", додав радник прем'єра.

"Паралельно з земельною реформою буде кілька змін мінімальної податкової навантаженні на один гектар. Є різні моделі, як це робити. Є варіант просто збільшити земельний податок, є історія, пов'язана з тим, що третя група єдиного податку не зможе займатися аграрною діяльністю", - розповів Мушак.

Нагадаємо, за словами Мушака, без нормальної моделі ринку землі неможливо досягти 7% економічного зростання на рік.