Гончарук за минулий рік задекларував майже 2 млн гривень доходів

Новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук за минулий рік отримав майже 2 млн гривень доходів. Відповідна інформація міститься в його електронній декларації.

Згідно електронної декларації, за минулий рік Гончарук отримав майже 1,8 млн гривень від підприємницької діяльності, понад 60 тис. гривень в якості зарплати в ОО "Офіс ефективного регулювання", а також 634 тис. гривень додаткового блага.

Крім того, він вказав орендовану квартиру в Києві, квартиру в Чернігові, автомобіль Jaguar X-TYPE 2007 року. На банківських рахунках він зберігає понад 150 тис. гривень, а також 100 тис. гривень, 84 тис. доларів і 36 тис. євро готівкою.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України призначила Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра. За його призначення проголосували 290 народних депутатів парламенту нового скликання.

Зазначимо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що кандидатуру Гончарука лобіював глава Офісу президента Андрій Богдан. Останні кілька тижнів, по суті, він залишався безальтернативним кандидатом на крісло прем'єра.