Гончарук прокоментував новий податок на ІТ-галузь

Ідея створення Фонду розвитку людського капіталу, який фінансуватиметься за рахунок податків з ІТ-галузі, дискутувалася протягом трьох останніх місяців. Про це сказав на брифінгу прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив прем'єр, головна ідея полягає в тому, щоб допомогти ІТ-галузі сконцентрувати ресурс, яким вона сама керуватиме, і вирішувати проблеми, які стримують її розвиток.

"У нас зараз відверта проблема з університетами, які випускають нових молодих людей. У нас відверта проблема з тим, що молоді люди їдуть з країни", - сказав він.

Гончарук вважає, що для вирішення проблем потрібно "організувати галузь, яка сьогодні є локомотивом, яка сьогодні зростає".

Прем'єр повідомив про зустрічі з "десятками менеджерів великих компаній". За його словами, новий податок - "це узгоджена з ними модель".

Гончарук заявив, що втручання держави у діяльність Фонду розвитку людського капіталу буде мінімальною.

У той же час уряд продовжує збирати думки представників галузі. "Ми допускаємо, що модель може бути змінена", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів ініціює створення Фонду IT Creative, Фонду розвитку людського капіталу, який фінансуватиметься за рахунок податків з ІТ-галузі. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що IT Creative фінансуватиметься за рахунок спеціального збору, який зростатиме від 1% у 2020 році до 5% у 2024 році. Очікується, що Фонд запрацює у 2020 році, а його наповнення складатиме 0,5 млрд грн і буде надалі зростати.

Нагадаємо, у 2018 році Україна посіла 50-е місце з 157 у новому Рейтингу людського капіталу Світового банку (Human Capital Index). Індекс людського капіталу оцінює майбутній обсяг людського ресурсу (знань, навичок і здоров'я), який народжені сьогодні діти матимуть до моменту досягнення 18-річного віку.