Гончарук планує обговорити з представниками ЄС актуалізацію ЗВТ з Євросоюзом

Глава Кабінету міністрів України Олексій Гончарук у вівторок, 28 січня, прибув до Брюсселя і планує обговорити з представниками Європейського союзу зону вільної торгівлі з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Також планується обговорити поглиблення секторальної співпраці України з ЄС.

"Сьогодні в Брюсселі. Разом із колегами-міністрами прилетіли на Раду асоціації "Україна-ЄС" під моїм головуванням. Упродовж дня нас чекає багато важливих заходів та двосторонніх зустрічей. Зокрема, будемо обговорювати поглиблення секторальної співпраці України з ЄС, долучення до розробки Європейської "зеленої угоди" та актуалізацію Зони вільної торгівлі", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас зазначив, що Євросоюз піде назустріч українським ініціативам щодо розширення угоди про асоціацію, але чекає конкретних кроків.

Як писало РБК-Україна, раніше анонсувалося, що Рада асоціації Україна-ЄС на засіданні 28 січня розгляне розширення вільної торгівлі в рамках угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною. Також обговорюватимуться події, пов'язані з суверенітетом і територіальною цілісністю України.