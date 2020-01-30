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Гончарук: у січні та лютому українці отримають знижену вартість платіжок

Новини » Економіка     30.01.2020 - 19:01
Гончарук: у січні та лютому українці отримають знижену вартість платіжок
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Прем'єр доручив органам місцевої влади продовжити зниження тарифів

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив органам місцевої влади ще зменшити платіжки на опалення за січень та лютий. Про це він заявив під час селекторної наради з регіонами, передає РБК-Україна.

"Уряд провів серйозну роботу для зниження вартості платіжки на опалення, завдяки чому вже 143 підприємства здійснили перерахунок у 21 області та місті Києві. Як результат - за грудень люди отримали ціну в платіжках до 30% меншою. Проте опалювальний сезон ще триває. Тож у січні та лютому місцева влада ще має докласти зусиль, щоб українці платили менше за тепло", - заявив голова уряду.

За його словами, Кабмін вже запровадив усі необхідні механізми та інструменти для того, щоб місцева влада та підприємства теплокомуненерго могли знизити платіжки.

"Всі необхідні механізми для цього уряд надав. Об’єктивно зараз ціна газу нижча, ніж в аналогічний період торік. Зокрема, це результат прозорого ринкового ціноутворення”, - заявив прем'єр.

Він також додав, що вдячний представникам місцевої влади, які вже доклала всіх зусиль, щоб відбулося зменшення платіжки, та закликав всіх інших приєднатися до цього процесу якнайшвидше.

"Дякую місцевій владі в тих областях, де відбулося перерахування тарифів. Ті представники на містах, які досі цього не зробили - закликаю активно долучитись до процесу", - підсумував ґГончарук.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на січень тарифи на тепло знизилися в Києві та ще у 21 області.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїнитарифиОлексій Гончарук
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