Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав терміни запуску земельної реформи. Про це він розповів в ефірі "Свободи слова".

Він анонсував початок земельної реформи менше ніж за рік - влітку 2020 року.

"Ми розраховуємо на старт земельної реформи через рік. Орієнтовно - літо наступного року", - сказав прем'єр-міністр.

Також Гончарук додав, що у Кабміні розраховують, що до того часу загальне кредитування в гривні буде значно дешевше ніж зараз.

"Ми розраховуємо, що тоді кредит можна буде взяти в гривні приблизно в 14-15 %. Це означає, що нам потрібно буде компенсувати, тобто дати можливість дрібному фермеру для купівлі земельної ділянки отримати кредит за значно нижчою кредитною ставкою. Для того, щоб він був на рівні з іноземними суб'єктами, або навіть виграва. Ми плануємо зараз створити інструмент, який би компенсував цю відсоткову ставку", - заявив прем'єр.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що до кінця року буде проведена земельна реформа, щоб у 2020 році запрацював повноцінний ринок землі.

Зеленський зазначав, що Верховна рада восени прийме закон про концесії, який дозволить державі безпечно працювати з приватними компаніями.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський доручив новому Кабінету міністрів до 1 жовтня внести в парламент законопроект "Про ринок земель сільськогосподарського призначення", а Верховній раді - до зими скасувати мораторій.