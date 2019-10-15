Гончарук назвав міста, у яких є проблеми з запуску опалення

Опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем, крім двох міст - Сміла та Новий Розділ. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму відеоблозі.

Він зазначив, що в Смілі і Новому Розділі опалювальний сезон може розпочатися на кілька днів пізніше.

"Я зараз з упевненістю можу сказати, що у всіх містах опалювальний сезон розпочнеться без особливих проблем. Винятком є лише два міста - це Сміла (Черкаська області, - ред.) та Новий Розділ (Львівська область). Там ще залишаються певні технічні складнощі і проблеми - і, можливо, на кілька днів опалення розпочнеться пізніше", - сказав він.

Гончарук зазначив, причина в тому, що опалення в цих містах подавали приватні компанії - і вони "своїми діями створили критичні ситуації".

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що існує загроза зриву опалювального сезону в Україні. При цьому президент відзначив, що займається цією проблемою.

РБК-Україна повідомляло, що на останньому засіданні Кабінету міністрів України прийняли рішення створити робочу групу для вирішення проблем з початком опалювального сезону.