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Главу Пентагона выписали из больницы: некоторое время будет работать из дома

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны США Ллойд Остин был сегодня выписан из больницы. Некоторое время он продолжит работать из дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Министр продолжает хорошо поправляться и, по совету врачей, будет восстанавливать силы и выполнять свои обязанности удаленно в течение некоторого времени, прежде чем вернется в Пентагон на полный рабочий день. Он имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи", - говорится в сообщении. 

В свою очередь лечащие врачи главы Пентагона заявили, что состояние Остина улучшилось за время его пребывания в больнице, и его силы восстанавливаются.

"Во время пребывания в госпитале он прошел ряд медицинских тестов и обследований, а также получил нехирургическую помощь для решения своих медицинских проблем, в том числе для устранения затянувшихся болей в ноге", - заявили врачи.

Они добавили, что Остина выписали домой с запланированной физиотерапией и регулярным наблюдением. Ожидается, что глава Пентагона полностью поправится.  

В то же время врачи заявили, что рак предстательной железы Остина был вылечен на ранней стадии, и прогноз для него отличный. Дальнейшее лечение рака не планируется, кроме регулярного наблюдения после простатэктомии.

Гопитализация Остина

70-летний Остин был доставлен в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида 22 декабря и перенес операцию по лечению рака, который был обнаружен ранее в декабре во время планового обследования.

Через неделю у него развилась инфекция, и 1 января он был доставлен в реанимацию. Байдену и высокопоставленным чиновникам администрации сообщили о госпитализации Остина только 4 января, а Остин держал диагноз рака в секрете до вторника.

Подробнее о заболевании Остина - в материале РБК-Украина.

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