Главу НСЗУ разоблачили в служебной халатности с миллионными убытками

Отметим, что Офис генпрокурора не сообщает имя подозреваемой, однако, судя по информации и фотографиям, речь идет о Наталье Гусак. Именно она возглавляет НСЗУ с ноября 2021 года.

По данным следствия, в апреле 2022 года по заказу НСЗУ одно из специализированных госпредприятий выполняло работы по администрированию центральной базы данных электронной системы здравоохранения.

По результатам выполнения этих работ госпредприятие составило акт сдачи-приемки услуг, в который включило все работы согласно договору и сведения об определенном объеме работ, которые фактически не выполнялись

При этом глава НСЗУ должным образом не проверила фактически выполненные работы и не приняла меры по уменьшению общей суммы договора.

В результате были излишне израсходованы бюджетные средства в сумме более 2 млн гривен на оплату услуг, которые не предоставлялись.

Во время проведения обысков по месту жительства и работы правоохранители обнаружили и изъяли документы и другие доказательства. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.