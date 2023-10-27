Главу НСЗУ разоблачили в служебной халатности с миллионными убытками

Правоохранители сообщили о подозрении главе Национальной службы здоровья Украины в служебной халатности, которая привела к убыткам более чем в 2 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Отметим, что Офис генпрокурора не сообщает имя подозреваемой, однако, судя по информации и фотографиям, речь идет о Наталье Гусак. Именно она возглавляет НСЗУ с ноября 2021 года.
По данным следствия, в апреле 2022 года по заказу НСЗУ одно из специализированных госпредприятий выполняло работы по администрированию центральной базы данных электронной системы здравоохранения.
По результатам выполнения этих работ госпредприятие составило акт сдачи-приемки услуг, в который включило все работы согласно договору и сведения об определенном объеме работ, которые фактически не выполнялись
При этом глава НСЗУ должным образом не проверила фактически выполненные работы и не приняла меры по уменьшению общей суммы договора.
В результате были излишне израсходованы бюджетные средства в сумме более 2 млн гривен на оплату услуг, которые не предоставлялись.
Во время проведения обысков по месту жительства и работы правоохранители обнаружили и изъяли документы и другие доказательства. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Напомним, во Львовской области врач пыталась съесть взятку, которую требовала у военного за установление второй группы инвалидности его отцу, что позволяло бы завершить службу.
К тому же, в Виннице разоблачили более 10 чиновников военной медкомиссии и врачей, которые наживались на уклонистах.
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