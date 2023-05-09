Главу Минфина Украины пригласили принять участие в финансовом саммите G7

Министры финансов "Большой семерки" пригласят своего коллегу из Украины Сергея Марченко принять участие в сессии, посвященной мировой экономике.

Об этом заявил главный финансовый дипломат Японии Масато Канда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Учитывая, что Украина продолжает войну против России, министр Марченко будет участвовать во встрече, скорее всего, онлайн", - сказал Канда.

Самой большой проблемой в отношении санкций против России является их обход, сказал Канда журналистам, добавив, что "Большая семерка" сохранит санкции против Москвы.