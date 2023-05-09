Главу Минфина Украины пригласили принять участие в финансовом саммите G7
Министры финансов "Большой семерки" пригласят своего коллегу из Украины Сергея Марченко принять участие в сессии, посвященной мировой экономике.
Об этом заявил главный финансовый дипломат Японии Масато Канда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Учитывая, что Украина продолжает войну против России, министр Марченко будет участвовать во встрече, скорее всего, онлайн", - сказал Канда.
Самой большой проблемой в отношении санкций против России является их обход, сказал Канда журналистам, добавив, что "Большая семерка" сохранит санкции против Москвы.
Напомним, встреча финансовых лидеров страны "Большой семерки" пройдет на этой неделе в Японии. Среди прочих тем на саммите будет обсуждаться поддержка Украины.
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