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Главу Минфина Украины пригласили принять участие в финансовом саммите G7

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Токио, Вторник 09 мая 2023 14:12
Главу Минфина Украины пригласили принять участие в финансовом саммите G7 Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министры финансов "Большой семерки" пригласят своего коллегу из Украины Сергея Марченко принять участие в сессии, посвященной мировой экономике.

Об этом заявил главный финансовый дипломат Японии Масато Канда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Учитывая, что Украина продолжает войну против России, министр Марченко будет участвовать во встрече, скорее всего, онлайн", - сказал Канда.

Самой большой проблемой в отношении санкций против России является их обход, сказал Канда журналистам, добавив, что "Большая семерка" сохранит санкции против Москвы.

Напомним, встреча финансовых лидеров страны "Большой семерки" пройдет на этой неделе в Японии. Среди прочих тем на саммите будет обсуждаться поддержка Украины.

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Министерство финансов Украины G7
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