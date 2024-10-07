Главу Хмельницкого областного МСЭК исключат из состава депутатов облсовета

"Слуга народа" запустила процедуру императивного мандата в отношении главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. Ее исключат из состава депутатов областного совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Слуги народа".
"Татьяна Крупа не является и не была членом партии "Слуга Народа", а во время собрания политсилы она была исключена из фракции "Слуги Народа" в Хмельницком облсовете", - добавили в партии.
3 и 4 октября правоохранительные органы провели обыски в рамках производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы. Обыски проводились в служебных кабинетах и по месту жительства Крупы и ее родственников. В общем было обнаружено:
В частности оказалось, что семья Крупы владеет десятками объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, элитными автомобилями, гостинично-ресторанным комплексом и недвижимостью за рубежом.
Уже 5 октября Крупу было задержано. В частности, ей объявили подозрение.
Сегодня же, 7 октября, руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен.
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