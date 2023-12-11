Главной темой стало членство Украины в ЕС: Кулеба о разговоре с главой МИД Венгрии

"Только что завершил встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Мы говорили час. Был очень длинный, искренний разговор", - говорится в заявлении.

Кулеба отметил, что они давно друг друга знают, хотя с начала полномасштабного вторжения России впервые так сели и основательно поговорили.

"Мы честно отвечали на вопросы друг друга", - добавил министр.

Главная тема разговора

"Безусловно, главной темой было решение Европейского совета об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС. Понимаю, что все ждут ответ: да или нет? Дайте немного времени. Я сейчас буду докладывать президенту Владимиру Зеленскому. Петер будет докладывать своему премьер-министру", - добавил Кулеба.

Также министр дал один сигнал. По его словам, он четко сказал Петеру, что общее будущее у нас в Европе и мы вместе должны туда как можно быстрее дойти.

Венгрия блокирует движение Украины в ЕС

Напомним, 14-15 декабря состоится саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждать несколько вопросов, которые касаются Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, на повестке дня новый пакет санкций против России.

По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Президент Владимир Зеленский, находясь в Аргентине, смог пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в преддверии саммита лидеров ЕС.

Европейские СМИ предполагают, что из-за Венгрии начало переговоров о вступлении Украины может быть отложено на март 2024 года.