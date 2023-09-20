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В главном офисе "Укрэнерго" проводят обыски

Киев, Среда 20 сентября 2023 14:57
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В главном офисе "Укрэнерго" проводят обыски Фото: в главном офисе "Укрэнерго" проводят обыски (facebook_com_Алена_Дворянчикова)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители пришли с обысками в "Укрэнерго" в среду, 20 сентября. Их проводят в главном офисе в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Facebook.

Обыски в офисе энергокомпании проводит Офис генерального прокурора на основании решения Печерского районного суда от 30 августа 2023 года.

В "Укрэнерго" заверили, что способствуют проведению следственных действий и предоставляют необходимые документы. В частности, правоохранителей интересуют некоторые контракты, являвшиеся предметом проверки Государственной аудиторской службы. Аудит компании завершился в марте.

Компания напомнила, что обжалует в суде результаты аудита из-за "предвзятости и непрофессионализма".

Массовые обыски из-за злоупотреблений

Напомним, в начале сентября 2023 года СБУ в комментарии РБК-Украина сообщила, что правоохранители проводят более 20 обысков в нескольких областях. Причиной послужили злоупотребления на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Как известно, уголовное производство по злоупотреблениям было открыто ранее.

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Укрэнерго Офис Генпрокурора
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