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Главный пункт повестки дня саммита БРИКС - попытка снизить зависимость от доллара

Фото: вице-президент ЮАР Пол Машатиле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Лидеры стран БРИКС сосредоточат внимание на способах снижения зависимости от доллара во время встречи в Йоханнесбурге.

Об этом вице-президент ЮАР Пол Машатиле, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Саммит крупнейших развивающихся стран проходит 22-24 августа. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка обсудят расширение группы и увеличение торговли в местной валюте.

Президент России Владимир Путин не присутствует на мероприятии из-за международного ордера на арест в связи с вторжением Москвы в Украину.

Китай, поддерживаемый Россией и Южной Африкой, добивается принятия в альянс новых членов, и это расширение вызвало опасения, что блок пытается позиционировать себя как противовес "Большой семерке".

Роль доллара в мире стабильна и неизменна

Аббревиатура БРИК была придумана в 2001 году Джимом О'Нилом, в то время главным экономистом Goldman Sachs, чтобы подчеркнуть быстрый экономический рост этих стран. Южную Африку пригласили присоединиться в 2010 году. Но БРИКС не удалось добиться своего веса как группы. И это несмотря на то, что его члены представляют более 42% населения мира и на них приходится 23% мирового валового внутреннего продукта и 18% торговли.

Отметим, доля валют стран БРИКС в мировом масштабе ничтожна. По данным МВФ, в долларах США хранится 60% мировых валютных резервов. Это меньше, чем примерно 70% в 2000 году, но все же намного выше, чем у любого конкурента. Следующим идет евро (около 20%), за ним следуют иена и британский фунт.

Через семь лет после того, как Международный валютный фонд добавил юань в свою корзину резервных валют, на его долю приходится очень незначительная доля - 2,6%.

С точки зрения торговли у доллара нет конкурентов: на него приходится 88% всех транзакций на валютном рынке с оборотом в 7,5 триллионов долларов в день.

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