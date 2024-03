Главный пророссийский политик Франции поддержала Украину

"Украинской нации мы обязаны выразить наше уважение и нашу поддержку. Напав на Украину, РФ спровоцировала войну на пороге ЕС и самый драматический за последние 20 лет геополитический кризис", - сказала Ле Пен во время выступления в Национальной ассамблее.

En envahissant l’Ukraine le 24 février 2022, la Russie a déclenché une guerre aux portes de l’UE et une crise géopolitique qui est sans doute la plus dramatique de ces vingt dernières années. À la nation ukrainienne agressée, nous devons notre respect et notre soutien. pic.twitter.com/AjOto8Vzsy