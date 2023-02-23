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Главный нюанс: в Минсоцполитики назвали цель индексации пенсий в этом году

Фото: пенсии будут повышать малообеспеченными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индексация пенсий в Украине с 1 марта 2023 года в первую очередь направлена на людей с низкими пенсионными выплатами, у которых пенсия меньше средней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала Дарья Марчак, заместитель министра социальной политики Украины в эфире телемарафона.

"В чем нюанс. Обычно для таких пенсионеров, получающих самую низкую пенсию, увеличение пенсий происходило не во время индексации, а только в связи с повышением прожиточного минимума. Во-первых, это было в другие сроки, чем индексация. Во-вторых, это очень важно, это то, что темпы роста прожиточного минимума обычно намного меньше, чем размеры индексации", - сказала она.

Отметим, что в государственном бюджете на 2023 год не предусмотрено повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии).

Напомним, правительство пока не приняло решение об индексации пенсий в 2022 году.

Проектом постановления правительства об индексации пенсий предлагается повысить минимальную выплату:

  • пенсионерам с малым страховым стажем - с 2100 гривен до 2 520 гривен.
  • пенсионерам в возрасте до 70 лет со стажем 30/35 лет соответственно у женщин/мужчин - с 2 300 гривен до 2 760 гривен.
  • неработающим пенсионеры в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин, 40% от минимальной заработной платы - с 2 600 гривен до 3 000 гривен.
  • пенсионерам в возрасте более 70 лет со стажем 30/35 соответственно у женщин/мужчин - с 3 000 гривен до 3120 гривен.

Если у лиц, которым исполнилось 70 лет и более, страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин, доплата к пенсии устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 3 120 гривен.

При этом размер пенсионной выплаты при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц, которым исполнилось 80 лет и более, не может быть меньше 3 120 гривен, а у лиц в возрасте от 75 до 80 лет не может быть меньше 3 000 гривен.

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