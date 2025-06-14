Главный миф о салате из огурцов и помидоров опровергнут

Невероятно, но факт: помидоры и огурцы в салате не нейтрализуют пользу друг друга, как говорят некоторые фуд-блогеры в социальных сетях. Поэтому опасения относительно потери витамина С - преувеличены.
Почему возник этот миф и полезно ли есть салат с огурцами и помидорами - читайте в материале РБК-Украина.
В соцсетях блогеры критикуют популярный среди украинцев салат, аргументируя это тем, что огурцы содержат фермент под названием аскорбиназа или каталаза, способный разрушать аскорбиновую кислоту (витамин C) в помидорах.
Это привело к распространенному мнению, что при смешивании овощей теряется польза.
Однако важно понимать, что в естественных условиях фермент не активен настолько, чтобы уничтожить значительный объем витамина С в томатах.
К тому же, потерянный витамин С компенсируется общим пищевым эффектом от салата.
Ученые доказали, что фермент в огурцах редко разрушает витамин С в других овощах, когда их едят вместе.
Аскорбиназа быстро инактивируется при обработке и попадании в желудок, где кислотность ее обезвреживает.
Кроме того, многочисленные научные исследования показали, что при хранении салата на холоде потери витамина С могли достигать 50-80% за 2-24 ч, но это уже следствие длительного хранения, а не сочетания огурцов с помидорами.
Таким образом, если салат нарезан непосредственно перед подачей - потери питательных веществ минимальны.
В общем салат из огурцов и помидоров - кладезь витаминов и других питательных веществ.
Так, огурцы - отличный источник воды, калия, витамина K, антиоксидантов, они поддерживают баланс жидкости и обладают противовоспалительными свойствами.
А помидоры богаты ликопином, витамином A, клетчаткой, калием и витамином C, еще и помогают защитить сердце и снизить риск онкозаболеваний.
Не стоит игнорировать классический салат из помидоров и огурцов - это простой, питательный и вкусный вариант здорового перекуса. Мифы о губной пользе из-за аскорбиназы не имеют под собой оснований: потери витамина C минимальны, зато польза - заметна.
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При написании материала использовались следующие источники: Medical News Today и FoodStruct.