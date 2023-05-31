В главной кремлевской больнице срочно построят бомбоубежище

В Центральной клинической больнице управделами президента РФ срочно построят бомбоубежище. Стоимость работ по контракту оценили в 35 млн рублей (430 тысяч долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moscow Times .

Защитное сооружение гражданской обороны рассчитано на 800 человек - в нем смогут укрыться медицинский персонал и работники. Бомбоубежище позволит спастись от взрывной волны. Также оно должно обеспечивать защиту от радиации, как в десятикилометровой зоне вокруг АЭС.

В укрытии будут как основные, так и вспомогательные помещения, несколько входов, грузовой лифт и аварийный выход. Последний должен иметь тамбур, оборудованный защитно-герметической и герметической дверями.

Также здесь установят сложную систему вентиляции, способную очищать воздух "от газообразных средств массового поражения", аэрозолей и продуктов горения. "Для выполнения медицинских процедур в военное время" будет предусмотрена функция подогрева воздуха.

Договор был заключен 24 мая. Согласно документу, подрядчик должен разработать и представить на утверждение заказчику проект задания на проектирование в течение 15 календарных дней. Общий срок завершения работ по договору - 20 декабря 2023 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что на фоне затянувшейся войны с Украиной российские власти начали масштабную непубличную кампанию по подготовке бомбоубежищ. Таким образом руководство хотело удостовериться, что объекты гражданской обороны можно будет использовать в случае "широкого конфликта". Сообщалось, что в одном из округов Москвы готовят 900 укрытий.

Минздрав РФ потребовал от всех подведомственных больниц подготовить убежища до 2 ноября, а закрытый приказ был спущен 20 октября - на следующий день после того, как президент Владимир Путин подписал указы о военном положении в оккупированных областях Украины и особых режимах в России.

Атака дронов на Москву

В Москве во вторник, 30 мая, утром заявили о массированной атаке дронов. По данным росСМИ, в налете участвовали 32 беспилотника, из которых 19 якобы сбили. А вот в Минобороны РФ отчитались всего о 8 БПЛА.

В воздушных силах Украины заявили, что атака БПЛА на Москву - это внутренние проблемы страны-агрессора, и их будет все больше.

О том, кто может стоять за атакой дронов, - читайте в материале РБК-Украина.