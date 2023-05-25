Главный конкурент Трампа на выборах в США озвучил свою позицию по войне в Украине

Отвечая на вопрос о том, каким будет его первый шаг по войне России против Украины, если он станет президентом США, Десантис ответил уклончиво, заявив, что вопрос армии стал "очень политизированным".

"Мы должны вернуть наши войскі к фокусировке на долге, ключевых ценностях и ключевой миссии", - сказал он.

Десантис добавил, что хотел бы увидеть "урегулирование" войны в Украине. При этом он подчеркнул, что войска США не должны быть вовлечены в эту войну.

"Я бы хотел увидеть урегулирование этого (войны, - ред.). Я бы не хотел видеть более широкую войну. Я думаю, совершенно неизвестно, как это (война, - ред.) будет выглядеть в январе 2025 года. Но я бы не хотел видеть Соединенные Штаты с их войсками вовлеченными в войну в России или Украине", - отметил кандидат в президенты США.

Кто такой Десантис

Губернатор штата Флорида Рон Десантис 24 мая подал заявление о выдвижении своей кандидатуры в президенты. Он стал главным соперником экс-президента США Дональда Трампа, также выдвигающегося от Республиканской партии.

Позиция Десантиса по отношению к Украине

В середине марта Десантис раскритиковал администрацию Байдена за "чеки с открытой суммой" для Киева, а также назвал американскую помощь ввязыванием в территориальный спор между Россией и Украиной в то время, как у США есть "многие другие важные национальные интересы".

После резкой реакции от соратников по партии Десантис якобы изменил риторику о войне России против Украины и даже назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Однако в конце апреля на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению он призвал к прекращению огня в Украине, чтобы предотвратить массовые жертвы.

Выборы в США: когда состоятся и почему они важны для Украины

Следующие выборы в США пройдут осенью 2024 года. За пост президента будут бороться, в частности, действующий глава страны Джо Байден, республиканец Дональд Трамп и Рон Десантис, который недавно выдвинул свою кандидатуру также от Республиканской партии.

Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. А Десантис в свою очередь делал противоречивые заявления о войне.

Следует отметить, что в случае победы в выборах республиканца есть угроза существенного уменьшения военной помощи Украине для борьбы против агрессии России.