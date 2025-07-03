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"Главный компонент": Зеленский анонсировал производство сотен тысяч дронов-перехватчиков

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Количество сбитых российских "шахедов" неуклонно будет расти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Дании, сообщает РБК-Украина.

Зеленский рассказал, что подписание меморандума с партнерами из США имеет очень большое значение. Эта договоренность позволит производить сотни тысяч дронов.

"Главный компонент - это дроны-перехватчики. Которые показали себя уже в Украине. Мы уже тестировали от нескольких компаний эти дроны. А сейчас мы подписали очень серьезный контракт. Очень рассчитываем на сбивание "шахедов" в большом количестве", - сказал президент.

Зеленский добавил, что некоторые компании из Украины благодаря подписанному меморандуму получат доступ к американским технологиям. Это значительно ускорит производство БПЛА.

Акцент на дроны-перехватчики

Напомним, что Украина и американская компания Swift Beat 3 июля подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, которые нужны для уничтожения ракет.

Отметим, сейчас украинские военные активно используют дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Таким методом по состоянию на начало июля сбили более сотни вражеских дронов-камикадзе.

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Война в Украине