"Главный компонент": Зеленский анонсировал производство сотен тысяч дронов-перехватчиков

Зеленский рассказал, что подписание меморандума с партнерами из США имеет очень большое значение. Эта договоренность позволит производить сотни тысяч дронов.

"Главный компонент - это дроны-перехватчики. Которые показали себя уже в Украине. Мы уже тестировали от нескольких компаний эти дроны. А сейчас мы подписали очень серьезный контракт. Очень рассчитываем на сбивание "шахедов" в большом количестве", - сказал президент.

Зеленский добавил, что некоторые компании из Украины благодаря подписанному меморандуму получат доступ к американским технологиям. Это значительно ускорит производство БПЛА.