Главный гауляйтер Запорожья Балицкий предстанет перед судом

Следствием установило, что после полномасштабного вторжения РФ экс-нардеп по своей инициативе начал сотрудничество с врагом. Сначала по предложению оккупантов он возглавил так называемую "военно-гражданскую администрацию Запорожской области".

С августа 2022 года псевдогубернатор начал активную подготовку незаконного референдума о так называемом "выходе Запорожской области из состава Украины и ее вхождении в состав РФ", о чем подписал ряд незаконных документов.

После обнародования в своем Телеграмм-канале фейкового волеизъявления он обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с предложением о "принятии Запорожской области в состав РФ как нового субъекта".

Впоследствии, 30 сентября 2022 года на "торжественном" мероприятии в Кремле Балицкий подписал незаконный договор о "присоединении территории Запорожской области к России".

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры суду был направлен обвинительный акт в отношении одного из организаторов фейкового присоединения Запорожской области к РФ.

Ему инкриминирована коллаборационная деятельность, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенную по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 УКУ).

Напомним, что так называемый "губернатор Запорожской области" Евгений Балицкий и его сын нанесли ущерб бюджету Украины на 4 миллиона гривен.

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