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Сын гауляйтера Запорожской области нанес бюджету ущерб на миллионы гривен, - БЕБ

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Украина, Среда 26 октября 2022 22:16
Сын гауляйтера Запорожской области нанес бюджету ущерб на миллионы гривен, - БЕБ Фото: Евгений Балицкий, "губернатор Запорожской области" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Так называемый "губернатор Запорожской области" Евгений Балицкий и его сын нанесли ущерб бюджету Украины на 4 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Бюро экономической безопасности Украины.

Правоохранители заявили о возможных фактах уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.

"Один из фигурантов уголовного производства, в период 2014 – 2019 годов скрыл доход в сумме около 22,5 млн гривен. Также нарушитель не подавал за период 2011 - 2021 годов налоговые декларации с указанием источников получения средств", - говорится в сообщении.

Используя такую схему, он уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора в сумме более 4 млн. гривен. Начиная с 2016 года зарегистрирован индивидуальным предпринимателем в "управлении федеральной налоговой службы". Он также является основателем субъектов предпринимательской деятельности на временно оккупированной территории Крыма и территории Российской Федерации, где осуществляет соответствующую хозяйственную деятельность. Правоохранители заявили, что его отец был назначен "губернатором Запорожской области", а затем "председателем российской оккупационной военной администрации".

Расследование проводится по факту возможных нарушений, а именно:

  • уклонение от уплаты налогов;
  • легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путём.

Кто такой Балицкий?

Балицкий является уроженцем Мелитополя, в 2012 году попал в Верховную раду как мажоритарщик, являясь представителем Партии регионов. После революции достоинства покинул партию, после выборов вошел во фракцию "Оппозиционного блока". В декабре 2018 года Россия ввела против него санкции.

Напомним, что так называемому оккупационному "губернатору" захваченной части Запорожской области Евгению Балицкому объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Вчера возле бизнес-центра гауляйтера Балицкого в Мелитополе утром взорвался автомобиль.

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