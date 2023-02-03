Главный экономический советник Байдена ушел в отставку
Директор Национального экономического совета при президенте США Брайан Диз ушел в отставку со своей должности спустя три года работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
С чем связана отставка экономического советника Джо Байдена, не сообщается. Известно, что он занимал свой пост с декабря 2020 года.
"Брайан обладает уникальной способностью претворять сложные политические вызовы в конкретные действия, улучшающие жизнь американцев. Он помог воплотить мое экономическое видение в реальность и сумел перевести наше экономическое восстановление в устойчивый и стабильный рост", - говорится в сообщении президента США.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден назначил Джеффа Зинтса, бизнесмена и бывшего координатора Белого дома по борьбе с COVID-19, новым руководителем аппарата Белого дома.
Также мы писали, что ФБР завершило обыск в доме президента Джо Байдена в Рехобот-Бич в штате Делавэр, и не обнаружило никаких документов с пометкой "секретно".
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