Главный экономический советник Байдена ушел в отставку

Директор Национального экономического совета при президенте США Брайан Диз ушел в отставку со своей должности спустя три года работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

С чем связана отставка экономического советника Джо Байдена, не сообщается. Известно, что он занимал свой пост с декабря 2020 года.

"Брайан обладает уникальной способностью претворять сложные политические вызовы в конкретные действия, улучшающие жизнь американцев. Он помог воплотить мое экономическое видение в реальность и сумел перевести наше экономическое восстановление в устойчивый и стабильный рост", - говорится в сообщении президента США.