ua ru
Пт, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Главный экономический советник Байдена ушел в отставку

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 03 февраля 2023 05:32
Главный экономический советник Байдена ушел в отставку Фото: главный экономический советник Байдена ушел в отставку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Директор Национального экономического совета при президенте США Брайан Диз ушел в отставку со своей должности спустя три года работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

С чем связана отставка экономического советника Джо Байдена, не сообщается. Известно, что он занимал свой пост с декабря 2020 года.

"Брайан обладает уникальной способностью претворять сложные политические вызовы в конкретные действия, улучшающие жизнь американцев. Он помог воплотить мое экономическое видение в реальность и сумел перевести наше экономическое восстановление в устойчивый и стабильный рост", - говорится в сообщении президента США.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден назначил Джеффа Зинтса, бизнесмена и бывшего координатора Белого дома по борьбе с COVID-19, новым руководителем аппарата Белого дома.

Также мы писали, что ФБР завершило обыск в доме президента Джо Байдена в Рехобот-Бич в штате Делавэр, и не обнаружило никаких документов с пометкой "секретно".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белый дом Вашингтон Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Зеленский провел заседание Ставки, впервые в новом формате
Зеленский провел заседание Ставки, впервые в новом формате
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников