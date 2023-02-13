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Главный дипломат Китая посетит Европу и Россию в этом месяце

Фото: главный дипломат Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Главный китайский дипломат Ван И собирается посетить несколько европейских стран и Россию. Визит состоится в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ван И примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля. Затем, как сообщили в МИД Китая, дипломат планирует посетить Францию, Италию и Венгрию.

Кроме того, главный дипломат Китая собирается приехать в Россию. Пока детали визита Ван И неизвестны.

Следует отметить, что в 59-й Мюнхенской конференции по безопасности примут участие несколько мировых лидеров, в том числе и конференции будет также война России против Украины.

Напомним, что Китай не осудил российское вторжение в Украину и занял молчаливую позицию.

В октябре прошлого года, когда Россия объявила незаконную аннексию украинских территорий, Китай заявил, что "все страны заслуживают уважения своего суверенитета и территориальной целостности".

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КитайРоссийская ФедерацияМюнхенская конференция по безопасности