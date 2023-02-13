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Главные задачи - доверие и уважение. Зеленский представил Клименко коллективу МВД

Фото: министр внутренних дел Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового руководителя МВД коллективу министерства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Зеленский напомнил, что ставил перед погибшим министром Денисом Монастырским две главные задачи - доверие и уважение. Это включает как доверие к украинским полицейским, нацгвардейцам, спасателям и пограничникам, так и доверие к руководству МВД.

"Денис вместе со своими коллегами делал все, чтобы выполнить эту задачу. Я считаю, что его удалось", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что доверие и уважение остаются среди главных задач руководителя МВД.

Он отметил, что Клименко - это ответственный руководитель, который знаком со всеми аспектами и направлениями работы МВД. Он знает, как и что нужно делать, чтобы Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС, Госпогранслужба и Миграционная служба продолжали эффективно работать и бороться за победу для нашего государства.

"Спасибо, что вы с первых дней войны на войне. И, мне кажется, это показательный пример - без громких слов, но тем не менее - патриотизма", - добавил Зеленский.

Напомним, что Игоря Клименко назначили министром внутренних дел Украины после того, как 18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского. Все пассажиры погибли.

К тому же, Зеленский ввел Клименко в состав СНБО.

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КлименкоМинистерство внутренних дел УкраиныВладимир Зеленский